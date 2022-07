Tenta di recuperare un foglio volato sul tetto ma precipita da 4 metri: grave una vigilessa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Era inTenta a recuperare un foglio che le era caduto, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. È successo a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, dove una vigilessa era inTenta a notificare una multa ed effettuare un sopralluogo in un’abitazione. La donna, originaria della Locride, è rimasta vittima dell’incidente durante l’orario di lavoro. Per il soccorso è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale con l’elicottero del 118. L’agente si trova ora al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove è seguita dall’equipe del reparto di terapia intensiva. Non si conoscono le sue generalità, ma ha riportato un trauma cranico e si trova in coma farmacologico in attesa di comprendere l’esito di ulteriori accertamenti. Resta ancora da chiarire la dinamica di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Era inunche le era caduto, ma ha perso l’equilibrio ed èta nel vuoto. È successo a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, dove unaera ina notificare una multa ed effettuare un sopralluogo in un’abitazione. La donna, originaria della Locride, è rimasta vittima dell’incidente durante l’orario di lavoro. Per il soccorso è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale con l’elicottero del 118. L’agente si trova ora al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove è seguita dall’equipe del reparto di terapia intensiva. Non si conoscono le sue generalità, ma ha riportato un trauma cranico e si trova in coma farmacologico in attesa di comprendere l’esito di ulteriori accertamenti. Resta ancora da chiarire la dinamica di ...

