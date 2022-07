Tassonomia Ue, il WWF non ci sta (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Wwf non si fermerà finché la Tassonomia non sarà veramente verde. E’ il commento a caldo dopo la votazione del Parlamento europeo che non ha respinto l’Atto delegato complementare sul clima, una norma che include il gas fossile e l’energia nucleare nella Tassonomia UE, la guida agli investimenti “verdi” dell’UE. Per il Wwf, anche l’Eurocamera, dopo la Commissione e il Consiglio, “ha tradito il clima e i cittadini approvando una serie di norme sulla finanza sostenibile che, comprendendo gas e nucleare, convoglieranno miliardi di euro in attività che accelereranno il cambiamento climatico e danneggeranno il pianeta, allontanandoli dalle energie rinnovabili realmente sostenibili, come l’energia eolica e solare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Wwf non si fermerà finché lanon sarà veramente verde. E’ il commento a caldo dopo la votazione del Parlamento europeo che non ha respinto l’Atto delegato complementare sul clima, una norma che include il gas fossile e l’energia nucleare nellaUE, la guida agli investimenti “verdi” dell’UE. Per il Wwf, anche l’Eurocamera, dopo la Commissione e il Consiglio, “ha tradito il clima e i cittadini approvando una serie di norme sulla finanza sostenibile che, comprendendo gas e nucleare, convoglieranno miliardi di euro in attività che accelereranno il cambiamento climatico e danneggeranno il pianeta, allontanandoli dalle energie rinnovabili realmente sostenibili, come l’energia eolica e solare”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

