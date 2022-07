Salario minimo | cuneo fiscale | superbonus | aiuti sulle bollette | tasse a rate | Conte presenta a Draghi le condizioni per restare al governo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il M5s resta al, ma “occorre un forte segno di discontinuità“. È questo l’esito più immediato del faccia a faccia tra Giuseppee Mario: il M5s non strappa, ma il suo leader ha messo sul tavolo del premier una serie dispecifiche, sul quale “abbiamo bisogno di risposte chiare in tempi precisi”, come ha spiegato lo stessolasciando Palazzo Chigi, al termine di un incontro durato oltre un’ora. “Hoto un documento a nome di tutto il M5s – ha sottolineato– e ho esplicitato la ragione del nostro disagio“. Che poi sul decreto, in discussione a Montecitorio nel pomeriggio, ha aperto a una possibile astensione....

Dobbiamo intervenire per i lavoratori e sul'. Negli scorsi giorni si è assistito a un malessere crescente tra gli eletti del M5s che ha alimentato le voci su una possibile uscita dall'...Un piano ambizioso, al quale potrebbe essere affiancata l'approvazione della legge che introduce unin Italia. Quel che è certo è che si tratta di una priorità, altrimenti gli italiani ...È attesa per l'incontro di oggi fra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e Giuseppe Conte. Il leader del M5s chiederà al ...L'incontro dopo lo screzio seguito a un'intervista dal sociologo Domenico De Masi circa una presunta richiesta di Draghi a Beppe Grillo per un passo indietro di Conte. Sul tavolo non solo e non tanto ...