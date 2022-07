Romagnoli, le offerte sul tavolo di Lazio e Fulham (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua con difficoltà la trattativa tra la Lazio e Romagnoli, con il difensore che si trova a considerare anche l’offerta del Fulham L’ex capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha oggi due proposte sul tavolo: Lazio e Fulham. La società biancoceleste gli ha offerto 2.8 milioni di euro più bonus, mentre la formazione inglese ha offerto un contratto di 4 milioni di euro netti a stagione. Per motivi diversi al momento nessuna proposta convince al 100% Romagnoli. Che continua a temporeggiare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua con difficoltà la trattativa tra la, con il difensore che si trova a considerare anche l’offerta delL’ex capitano del Milan, Alessio, ha oggi due proposte sul. La società biancoceleste gli ha offerto 2.8 milioni di euro più bonus, mentre la formazione inglese ha offerto un contratto di 4 milioni di euro netti a stagione. Per motivi diversi al momento nessuna proposta convince al 100%. Che continua a temporeggiare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

