Rep Congo | omicidio Attanasio | missione Ros per interrogatore 5 arrestati

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Su delega della Procura di Roma e in collaborazione con la Farnesina è iniziata oggi una missione dei carabinieri del Ros in Congo per interrogare le cinque persone arrestate dalle autorità locali per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dell'anno scorso nella zona del parco di Virunga da un gruppo armato in un tentativo di sequestro. Lo scopo della missione è verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai cinque, alla luce del materiale probatorio raccolto in Italia. Nell'ambito della missione del Ros, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si cercherà di avere anche scambi di elementi investigativi raccolti da ...

