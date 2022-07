Quando Tesla studiava gli alieni | I rapporti dello scienziato con il caso Tunguska

(Di mercoledì 6 luglio 2022) E se la misteriosa esplosione diavvenuta nel 1908 in Siberia potesse avere qualcosa a che fare con Nikola? Sul web circolano parecchie strane ipotesi (riproposte anche dalla comunità tesliana) che tentano di escludere la possibilità di un impatto cosmico o di scagionare gli… Scagionare gli extraterrestri, però, significa indicare altri responsabili. E la particolare teoria di cui vi parleremo quest’oggi chiama in causa un soggetto eccezionale. O meglio, una causa efficiente: gli esperimenti di trasmissione di elettricità wireless dell’inventore di origini serbe. Ecco il responsabile dell’evento di… secondo I teorici del complotto (captured) – www.curiosauro.it Nikolae l’incidente diNel 1908 in Siberia si verificò una spaventosa ...

Pubblicità

trecchinese : Quando hai una @Tesla con l'autopilot tutto é possibile ;-) - Myrdrwin : @Galois73 @Gigadesires Specie quando le ricariche le fai di notte mentre la macchina non ti serve. Serviranno solo… - SpeedBa59664083 : @Snepretz @disinformatico @tdk20063 @OfficialTozzi @FiorellaMannoia @ABBgroupnews @Tesla Sì esatto, nel 2050... qua… - mavakagher : @attimo_un Quando perdo la tesla è così ?? - Profilo3Marco : RT @TargetMotori: Se pensate che si sia iniziato a parlare di veicoli elettrici solo da un paio d'anni vi sbagliate: è da quando è stata in… -

Automoto.it

... facendo registrare un - 7,83% rispetto a giugno 2021,sono state immatricolate 14.120 ... con 2.040 veicoli venduti, scende al terzo posto, mentre in quarta posizione c'è laModel Y, con 1.... in base alla disponibilità, poiché il veicolo scarica i dati della mappa stradale generati dai veicoli." Le note continuano spiegando che "il quadro strumenti continuerà a indicarele ... Quando devi aprire brutalmente la portiera, ma è una Tesla BYD, il gruppo automobilistico cinese sostenuto da Berkshire Hathaway di Warren Buffett, detronizza la Tesla di Elon Musk.Un nuovo tipo di batteria utilizzato in Finlandia sta esplorando il potenziale della sabbia come mezzo di accumulo di energia. Ecco il progetto di Polar Night Energy che ha aperto i battenti a poche o ...