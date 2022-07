Povertà: nel 2022 già 500 domande in più dell’anno scorso per il Reddito di cittadinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. Nei primi sei mesi del 2022 sono già 500 in più le domande di Reddito di cittadinanza presentante da cittadini residenti a Bergamo, rispetto allo stesso periodo del 2021. Da gennaio a giugno sono 4.203 le richieste pervenute al controllo anagrafico, di cui 2.605 prese in carico dai Centri per l’impiego e 1.598 dai Servizi sociali del Comune, in quanto presentate da persone considerate inabili al lavoro. In seguito ai controlli richiesti dall’Inps e svolti dalla Polizia locale, 3.915 domande sono risultate positive, ovvero presentate correttamente da persone con i requisiti in regola, mentre 277 sono risultate negative, avanzate da persone che non ne avevano diritto e quindi revocate. Undici pratiche sono in fase di lavorazione. Nel 2021 le richieste totali sono state 3.713, di cui 1.412 in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Bergamo. Nei primi sei mesi delsono già 500 in più ledidipresentante da cittadini residenti a Bergamo, rispetto allo stesso periodo del 2021. Da gennaio a giugno sono 4.203 le richieste pervenute al controllo anagrafico, di cui 2.605 prese in carico dai Centri per l’impiego e 1.598 dai Servizi sociali del Comune, in quanto presentate da persone considerate inabili al lavoro. In seguito ai controlli richiesti dall’Inps e svolti dalla Polizia locale, 3.915sono risultate positive, ovvero presentate correttamente da persone con i requisiti in regola, mentre 277 sono risultate negative, avanzate da persone che non ne avevano diritto e quindi revocate. Undici pratiche sono in fase di lavorazione. Nel 2021 le richieste totali sono state 3.713, di cui 1.412 in ...

