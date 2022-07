Nudi per la vita: svelato il cast del nuovo programma di Rai 2 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nudi per la vita: ecco i nomi del cast del nuovo programma di Rai 2 capitanato da Mara Maionchi e in arrivo da settembre Prenderà il via il 12 settembre 2022 il nuovo programma Nudi per la vita, capitanato da Mara Maiochi. In esclusiva, con due mesi di anticipo, sono stati rivelati tutti i nomi del cast che prenderà parte allo show, che successivamente cederà il posto al nuovo programma di Stefano De Martino, Sing Sing Sing, in arrivo dal 26 settembre 2022. Prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, accanto alla conduttrice Mara Maionchi ci saranno: Memo Remigi, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca, gli attori Francesco Paolantoni; poi Gabriele Cirilli e lo ... Leggi su zon (Di mercoledì 6 luglio 2022)per la: ecco i nomi deldeldi Rai 2 capitanato da Mara Maionchi e in arrivo da settembre Prenderà il via il 12 settembre 2022 ilper la, capitanato da Mara Maiochi. In esclusiva, con due mesi di anticipo, sono stati rivelati tutti i nomi delche prenderà parte allo show, che successivamente cederà il posto aldi Stefano De Martino, Sing Sing Sing, in arrivo dal 26 settembre 2022. Prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, accanto alla conduttrice Mara Maionchi ci saranno: Memo Remigi, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca, gli attori Francesco Paolantoni; poi Gabriele Cirilli e lo ...

