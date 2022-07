Napoli, porte girevoli: Meret piace all’Empoli. Giuntoli ha quattro nomi sul taccuino (Di mercoledì 6 luglio 2022) porte girevoli in casa Napoli: Ospina sarà addio, Meret piace all’Empoli e Giuntoli studia il piano con quattro nomi nel mirino In casa Napoli ci sono le porte girevoli. Non è l’unico nodo da sciogliere ma al momento è la situazione più complicata da capire. Con Ospina sarà addio visto il mancato rinnovo. Per Meret sembrava tutto delineato ma ora si è fatto sotto l’Empoli che lo considera il profilo ideale per il post Vicario. In entrata Giuntoli ha quattro nomi nel taccuino. I primi due sono Navas del Psg e Kepa del Chelsea, entrambi in uscita dalle rispettive squadre. Leggermente dietro ci sarebbero ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)in casa: Ospina sarà addio,studia il piano connel mirino In casaci sono le. Non è l’unico nodo da sciogliere ma al momento è la situazione più complicata da capire. Con Ospina sarà addio visto il mancato rinnovo. Persembrava tutto delineato ma ora si è fatto sotto l’Empoli che lo considera il profilo ideale per il post Vicario. In entratahanel. I primi due sono Navas del Psg e Kepa del Chelsea, entrambi in uscita dalle rispettive squadre. Leggermente dietro ci sarebbero ...

