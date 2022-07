Mercedesz Henger | scontro social con il suo ex | se ne sono dette di tutti i colori

(Di mercoledì 6 luglio 2022)è di nuovo alle prese con la vita "normale" dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi. La trentenne italo-ungherese, che in passato aveva già partecipato al reality show, questa volta si è classificata quarta e adesso non si sta fermando un attimo, dal punto di vista professionale. Di recente, in un'intervista a Nuovo Tv, ha parlato del rapporto con il suo ex Lucas Peracchi, e ha risposto al suo commento sul suo fisico mentre era nel programma.non ha bisogno di presentazioni. La sua partecipazione a questa sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi ha accresciuto la sua notorietà, anche grazie alla liaison (o presunta tale) con Edoardo Tavassi. Del resto, la donna è arrivata in Honduras a metà corsa e si è subito dichiarata interessata al simpaticissimo fratello di Guendalina. ...

L'ex naufraga, che ieri ha attaccato, ha subito risposto che tutto è iniziato a maggio 2019 e di essere arrivata a pesare 45 kg: Un brutto periodo che grazie all'aiuto della sua ...Nel frattempo, sembra che non vi sia alcuna speranza per chi credeva che Edoardo epotessero chiarire lontano dalle telecamere: i due non si sono ancora incontrati e probabilmente ...Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, intervistata dal settimanale Nuovo, Mercedesz Henger è intervenuta in merito al gesto di Lucas, lanciando anche una frecciatina:. Quella è una sua opinione ...Mercedesz Henger, tornata dall'Honduras, ha dovuto risolvere alcune questioni e ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La figlia La figlia di Eva Henger si è tolta qualche sa ...