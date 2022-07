M5S | Conte alza posta e minaccia crisi | ' servono ragioni per restare'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Un passo avanti e due indietro. E' un valzer complicato, fuori tempo, quello tra il leader del M5S Giuseppee il premier Mario Draghi, oggi al faccia al faccia chiarificatore dopo l'incidente innescato dallo 'tsunami' Beppe Grillo. Sul casus belli che ha provocato il braccio di ferro tra i due trapela ben poco, se non che sì, ne hanno parlato, "io stesso ho chiarito da subito, anche sul piano interno - puntualizza- che la nostra decisione riguardo al sostegno M5S al governo non deve dipendere da quella vicenda". Ma piuttosto su come andrà avanti da qui in avanti l'esecutivo, perché l'ex premier consegna al presidente del Consiglio che ha preso il suo posto -e con cui la sintonia non è mai stata piena- un documento in 9 punti in cui chiede risposte e non risparmia critiche, "Draghi ci deve dare una ragione per ...