LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: subito argento per Giulia Vetrano! Ora la sfida tra Lorenzo Galossi e Popovici nei 200 sl (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09: CI SIAMO! E’ il momento della sfida sui 200 stile libero tra l’azzurro Galossi e il rumeno Popovici. I protagonisti della finale: Walter (Pol), Meszaros (Hun), Pancerevas (Ltu), Galossi (Ita), Popovici (Rou), Jones (Gbr), Whittle (Gbr), Kovacs (Hun) 16.07: argentoOOOOOOOOOO VETRANOOOOOOOOOOO!!! Gara di testa per la ungherese Padar che si conferma campionessa d’Europa dei 200 stile con il tempo di 1’58?43, argento per Giulia Vetrano con 1’59?60, bronzo per la turca Tuncel in 2’00?02 16.06: Ai 100 Padar, Vetrano, Golovati 16.04: Atlete pronte alla partenza 15.59: Prima gara in programma e subito Italia in vasca con Giulia Vetrano che punta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.09: CI SIAMO! E’ il momento dellasui 200 stile libero tra l’azzurroe il rumeno. I protagonisti della finale: Walter (Pol), Meszaros (Hun), Pancerevas (Ltu),(Ita),(Rou), Jones (Gbr), Whittle (Gbr), Kovacs (Hun) 16.07:OOOOOOOOOO VETRANOOOOOOOOOOO!!! Gara di testa per la ungherese Padar che si conferma campionessa d’Europa dei 200 stile con il tempo di 1’58?43,perVetrano con 1’59?60, bronzo per la turca Tuncel in 2’00?02 16.06: Ai 100 Padar, Vetrano, Golovati 16.04: Atlete pronte alla partenza 15.59: Prima gara in programma eItalia in vasca conVetrano che punta ...

Pubblicità

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroRagaini #AlexSabattani LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Lore… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d'oro azzurro con Mora, Rivolta e Megli! Argento per Zofk… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Rivolta e Megli fanno volare l’Italia! Bronzo per Pinzuti Valse… -