La sorella di una dispersa sulla Marmolada: "Non sarebbe mai partita se ci fosse stato un bollettino" | VIDEO

La sorella di una delle persone ancora disperse sotto il ghiacciaio della Marmolada si rivolge ai cronisti arrabbiata e preoccupata per le sorti della sua familiare, Erica Campagnaro: "Esiste un'autorità, chi aveva la responsabilità di fermare queste persone? Ed ora che stiamo facendo, continuiamo con i droni, gli elicotteri? Strumentazioni più specifiche dove sono? Suo marito Davide era espertissimo, non sarebbe mai partito se ci fosse stato un bollettino come quando ci sono i bollettini di allerta rossa o arancione. Ha due figlie a casa".

