La missione di Draghi in Turchia e la sfida di Conte (Di mercoledì 6 luglio 2022) Anche dalla missione in Turkia, il Premier Draghi, i ministri e i commis di varia grandezza che erano con lui sono tornati soddisfatti. A Ankara hanno raggiunto intese commerciali ex novo e altre già esistenti sono state confermate e ampliate. Tanto perchè molte cose turche stanno gradatamente adeguandosi ai tempi e, seppure in parte, anche occidentalizzandosi, quindi emancipandosi. Dunque la Turkia si è impegnata con l’Italia e a tal punto, seppur superfluo, è bene aggiungere implicitamente con gli altri partner EU, per quanto riguarda l’approvvigionamento di grano a occidente, curandone la logistica. Erdogan si è accordato con Draghi per realizzare entro dieci giorni un corridoio navale sul Mar Nero, tenuto in sicurezza dalla Marina turca. Nelle circostanze attuali questa intesa, che ha incassato immediatamente il placet di Biden ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Anche dallain Turkia, il Premier, i ministri e i commis di varia grandezza che erano con lui sono tornati soddisfatti. A Ankara hanno raggiunto intese commerciali ex novo e altre già esistenti sono state confermate e ampliate. Tanto perchè molte cose turche stanno gradatamente adeguandosi ai tempi e, seppure in parte, anche occidentalizzandosi, quindi emancipandosi. Dunque la Turkia si è impegnata con l’Italia e a tal punto, seppur superfluo, è bene aggiungere implicitamente con gli altri partner EU, per quanto riguarda l’approvvigionamento di grano a occidente, curandone la logistica. Erdogan si è accordato conper realizzare entro dieci giorni un corridoio navale sul Mar Nero, tenuto in sicurezza dalla Marina turca. Nelle circostanze attuali questa intesa, che ha incassato immediatamente il placet di Biden ...

