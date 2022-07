Juve, Di Maria atteso a Torino per domani sera (Di mercoledì 6 luglio 2022) Angel Di Maria dovrebbe arrivare domani sera a Torino. Venerdì previste invece le visite mediche con la Juve Di Maria arriverà a Torino domani sera, 7 luglio. Il Fideo, che ha concluso ieri le sue vacanze dopo l’addio al Psg e gli impegni a giugno con l’Argentina, è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Juve. Per venerdì 8 luglio sono infatti fissate le visite mediche di rito prima della firma del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Angel Didovrebbe arrivare. Venerdì previste invece le visite mediche con laDiarriverà a, 7 luglio. Il Fideo, che ha concluso ieri le sue vacanze dopo l’addio al Psg e gli impegni a giugno con l’Argentina, è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla. Per venerdì 8 luglio sono infatti fissate le visite mediche di rito prima della firma del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

