Incontro Di Maio - Sala a Milano (Di mercoledì 6 luglio 2022) A quanto apprende l'Ansa è in corso a Milano un Incontro tra il ministro Luigi Di Maio, leader di Insieme per il futuro, e il sindaco di Milano Beppe Sala. Il colloquio tra i due è durato circa un'ora ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) A quanto apprende l'Ansa è in corso auntra il ministro Luigi Di, leader di Insieme per il futuro, e il sindaco diBeppe. Il colloquio tra i due è durato circa un'ora ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' in corso a Milano un incontro tra il ministro Luigi Di Maio, leader di Insieme per il futuro, e il sindaco di Mi… - LaStampa : Milano, incontro Sala-Di Maio: un passo in più verso il nuovo centro - TuttoSuMilano : #Milano, incontro Sala-Di Maio: un passo in più verso il nuovo centro - AnsaLombardia : Faccia a faccia Di Maio-Sala a casa del sindaco di Milano. Incontro durato oltre un'ora e mezza | #ANSA - AnsaLombardia : Incontro Di Maio-Sala a Milano. Vertice di un'ora e mezza a casa del sindaco | #ANSA -