Il piacere di piacersi con Pierfrancesco Bove: il benessere moltiplicato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Medicina estetica e massaggi Negli States è una prassi già da anni, da noi è una novità che sta riscuotendo molto successo. Abbinare i retouch medico-estetici o gli apparecchi ultrasofisticati all'applicazione di soin idratanti e anti-redness con tanto di massaggio drenante, liftante e nutriente nella stessa seduta è un'opportunità per migliorare la performance del trattamento L'articolo proviene da Novella 2000.

