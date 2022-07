Highlights e gol Inghilterra-Austria 1-0, Europei femminili 2022 (VIDEO) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e il gol di Inghilterra-Austria, sfida valida per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Buona la prima per la squadra di casa, che davanti ai quasi 70.000 spettatori dell’Old Trafford passa grazie al gol di Mead al 16?. Poi un altro paio di occasioni, in alcune delle quali l’estremo difensore avversario Zinsberger dimostra tutta la propria classe, ma nessun altro gol; vittoria comunque meritata contro un’Austria volenterosa ma che non è riuscita quasi mai ad impensierire Earps. RISULTATI e CLASSIFICHE VOTI e TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilcon glie il gol di, sfida valida per la prima giornata degli. Buona la prima per la squadra di casa, che davanti ai quasi 70.000 spettatori dell’Old Trafford passa grazie al gol di Mead al 16?. Poi un altro paio di occasioni, in alcune delle quali l’estremo difensore avversario Zinsberger dimostra tutta la propria classe, ma nessun altro gol; vittoria comunque meritata contro un’volenterosa ma che non è riuscita quasi mai ad impensierire Earps. RISULTATI e CLASSIFICHE VOTI e TABELLINO SportFace.

