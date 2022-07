'Dybala? Siamo a posto'. Ma l'Inter c'è - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 6 luglio 2022) A sinistra l'ad Giuseppe Marotta, qui sopra uno striscione dei tifosi dell'Inter: l'arrivo di Dybala sarebbe accolto positivamente dalla curva nerazzurra di Giulio Mola "Non dobbiamo abusare della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) A sinistra l'ad Giuseppe Marotta, qui sopra uno striscione dei tifosi dell': l'arrivo disarebbe accolto positivamente dalla curva nerazzurra di Giulio Mola "Non dobbiamo abusare della ...

Pubblicità

FBiasin : #Marotta: #Dybala fa parte di quella serie di giocatori svincolati che rappresenta, rappresentava un’opportunità, m… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Dybala? Rappresenta e rappresentava una opportunità, ma oggi nel reparto offensivo siamo al completo'+++ - EnricoTurcato : #Marotta: “Sapete il rapporto di affetto che mi lega a #Dybala. Rappresenta un'opportunità, ma noi siamo a posto ne… - sportli26181512 : Inter, pazienza e uscite per far spazio a Dybala: così il feeling resiste: Inter, pazienza e uscite per far spazio… - Gag78196757 : BUONGIORNO CUORI ????. OGGI SI PARTE PER UNA NUOVA AVVENTURA ! NON DOBBIAMO DEMORDERE ?? PERCHE LA DIRIGENZA STA FACE… -