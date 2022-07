CorSport: nel 2021-22 l’Inter registrerà un passivo superiore ai 120 milioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport il bilancio dell’Inter. Quasi certamente nel 2021-22 si registrerà un passivo superiore ai 120 milioni. “Non sono bastate una prima sforbiciata agli stipendi, il ritorno del pubblico, un aumento significativo delle sponsorizzazioni e soprattutto le cessioni di Hakimi e Lukaku (per complessivi 175 milioni più 12 di bonus; 100 di plusvalenza) per dimezzare il passivo dell’Inter, che aveva chiuso il 2020-21 a meno 245,6 milioni e che quasi certamente nel 2021-22 registrerà un passivo superiore ai 120 milioni. Dipenderà dalle operazioni di mercato che si dovranno finalizzare in uscita entro settembre, su tutte ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport il bilancio del. Quasi certamente nel-22 siunai 120. “Non sono bastate una prima sforbiciata agli stipendi, il ritorno del pubblico, un aumento significativo delle sponsorizzazioni e soprattutto le cessioni di Hakimi e Lukaku (per complessivi 175più 12 di bonus; 100 di plusvalenza) per dimezzare ildel, che aveva chiuso il 2020-21 a meno 245,6e che quasi certamente nel-22unai 120. Dipenderà dalle operazioni di mercato che si dovranno finalizzare in uscita entro settembre, su tutte ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : #Kluivert a differenza di Villar, Diawara e Darboe è stato convocato per il raduno a Trigoria e il ritiro in Portog… - napolista : CorSport: nel 2021-22 l’#Inter registrerà un passivo superiore ai 120 milioni Non è bastato il taglio agli stipend… - VCommodari : @GianlucaFidene @CorSport Leggi sotto la foto nel 'boxino' - CorSport : #Lotito-#Tare, la nota della #Lazio: 'Nessuna lite, piena fiducia nel diesse' ?? - CorSport : #Juve, ecco #Pogba e #DiMaria: programmate le visite mediche nel weekend ?? -