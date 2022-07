Chirico | “Dybala resterà sempre un sopravvalutato Giocatore da Monza o Palermo | non è un top”

Pubblicità

gabrielefermi : - BachBad : Giustissimo - HariChannel : CHIRICO: 'MAROTTA TROPPO SICURO SU DYBALA MA DEVE STARE ATTENTO AL MILAN CHE SI E' INSERITO...' - HariChannel : CHIRICO: 'MAROTTA TROPPO SICURO SU DYBALA MA DEVE STARE ATTENTO AL MILAN CHE SI E' INSERITO...' - YA_HYA12 : RT @MarcelloChirico: Non sono io che ho l'ossessione per #Dybala, siete voi dybalisti juventini che dovreste svegliarvi ! #Juventus #Juve… -

Yahoo Italia

Forse perchénon è un top player. Gli juventini dybalisti mi accusano di avere come un'ossessione per, di non riuscire a fare a meno di parlarne male, come se la cosa mi procurasse un ...Altri argentini,e Correa, si sono divertiti a Miami. Cristiano Ronaldo ha scelto una villa ...10 Fiona Ferro - Emina Bektas 0 - 2 15:20 Louisa- Kathinka von Deichmann 2 - 1 15:35 ... Chirico: 'Dybala è un caso come lo era alla Juve. È il primo parametro zero che andrà a perderci perché... è un sopravvalutato' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Marcello Chirico, giornalista, non le manda a dire e ci va giù duro sul calciatore argentino che ha lasciato la Juventus a parametro zero: 'Sopravvalutato'.