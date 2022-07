Calciomercato Napoli, via anche Meret: il sostituto è un nome impensabile (Di mercoledì 6 luglio 2022) Terremoto in casa Napoli con anche Meret pronto a partire: gli azzurri avrebbero, però, già in mano il suo sostituto Il Napoli in questa sessione di Calciomercato sta perdendo i pezzi pregiati. Dopo la partenza di Lorenzo Insigne, la rescissione di contratto di Dries Mertens e la partenza di David Ospina sembra che anche Alex Meret abbia già fatto le valige per lasciare Napoli. Alex Meret pronto a cambiare squadra (Fonte: Instagram)Alcuni giorni fa sembrava fatta per il rinnovo del portiere friulano. A quanto pare, però, l’accordo non è stato trovato e il portiere è pronto a vestire una nuova casacca. Il portiere vuole giocare con la continuità che non ha trovato con Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 6 luglio 2022) Terremoto in casaconpronto a partire: gli azzurri avrebbero, però, già in mano il suoIlin questa sessione dista perdendo i pezzi pregiati. Dopo la partenza di Lorenzo Insigne, la rescissione di contratto di Dries Mertens e la partenza di David Ospina sembra cheAlexabbia già fatto le valige per lasciare. Alexpronto a cambiare squadra (Fonte: Instagram)Alcuni giorni fa sembrava fatta per il rinnovo del portiere friulano. A quanto pare, però, l’accordo non è stato trovato e il portiere è pronto a vestire una nuova casacca. Il portiere vuole giocare con la continuità che non ha trovato con Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso ...

