Calciomercato Napoli | spunta un ex Barcellona per la difesa | piace ad un’altra big

Il Calciomercato ha da poco riaperto le porte in vista della sessione estiva, che comincia sin da subito a regalare grandi botti. Una delle ultime voci è quella che riguarda il forte interesse, e il contatto, della Juventus per Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese è in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per rinnovare il suo contratto. Gli azzurri cominciano a lavorare e nella lista, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Santi Aouna, sarebbe finito anche un ex calciatore del Barcellona. Todibo Napoli (Getty Images) Todibo nella lista del Napoli: la notizia Il Napoli mette gli occhi su Jean-Clair Todibo, difensore classe '99 attualmente in forza al Nizza: gli azzurri avrebbero chiesto informazioni al club francese, ...

