Atletico Madrid, adesso è UFFICIALE: Witsel è un nuovo giocatore dei Colchoneros

Colpo a parametro zero da parte dell'Atletico Madrid, che ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Axel Witsel. L'Atletico Madrid, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l'ingaggio del 33enne centrocampista belga Axel Witsel. 

LA NOTA – «Axel Witsel è un nuovo giocatore rojiblanco! Il nazionale belga ha firmato con il nostro club per una stagione».

