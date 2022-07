Anzio, alla Villa di Nerone il secondo appuntamento con la rassegna culturale Occidente (Di mercoledì 6 luglio 2022) Anzio – Rino Caputo, storico e critico della Letteratura, Marina Formica, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Mariarosa Santiloni, della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo, giovedì 7 luglio, dalle ore 18.30, ad Anzio, nello splendido contesto del Parco Archeologico della Villa di Nerone, saranno i relatori del secondo appuntamento della rassegna culturale Occidente 2022, Storica-Mente-Mare, promossa dal Sindaco, Candido De Angelis, ideata e curata dal professor Angelo Favaro, in collaborazione con il Consigliere Comunale, Federica De Angelis. Al termine incontro l’aperitivo al tramonto, gentilmente offerto dal Ristorante Il Bambinello. Nel corso del primo emozionante appuntamento ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022)– Rino Caputo, storico e critico della Letteratura, Marina Formica, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Mariarosa Santiloni, della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo, giovedì 7 luglio, dalle ore 18.30, ad, nello splendido contesto del Parco Archeologico delladi, saranno i relatori deldella2022, Storica-Mente-Mare, promossa dal Sindaco, Candido De Angelis, ideata e curata dal professor Angelo Favaro, in collaborazione con il Consigliere Comunale, Federica De Angelis. Al termine incontro l’aperitivo al tramonto, gentilmente offerto dal Ristorante Il Bambinello. Nel corso del primo emozionante...

