Ancora tanto caldo | ma le temperature massime sono in calo

Il caldo non dà tregua, ma per la giornata di oggi Simone Budelli del Centro meteorologico lombardo prevede le temperature massime in calo e, forse, qualche precipitazione. Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori. Nel primo mattino residui annuvolamenti tra Prealpi e medio-alta pianura con residui piovaschi a ridosso della fascia pedemontana. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti in sviluppo sulle Prealpi ma con precipitazioni isolate o assenti. temperature: Minime in aumento (20/23°C), massime in calo (31/33°C). Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli da nord-ovest.

