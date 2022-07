Pubblicità

Turi_000 : @DavideR46325615 Un altro grande penultimatum !! ?????? - ilgiornale : Il leader dei 5 Stelle parla dopo il faccia a faccia con Draghi: 'Forte disagio, occorre un forte segno di disconti… - Freedom_Eagle68 : RT @CarloCeraldiFGU: 'Lo specialista dei penultimatum' (cit. Beppe Grillo), da pseudo-stratega qual è, ne ha appena dato un altro al govern… - LuiAbate : @OGiannino e un altro penultimatum è andato ?? - TrabucchiBibi : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Un altro bel penultimatum e via andare -

L'HuffPost

di Federica Olivo Tanto rumore per (quasi) nulla. Dopo giorni concitati, un'Aula sospesa di continuo nell'attesa del confronto, Conte consegna nelle mani di Draghi un (. Perché, no, non possiamo definire ultimatum quello che l'ex premier a lanciato a Mario Draghi, nel corso dell'incontro chiarificatore che avrebbe dovuto svolgersi lunedì e che ...Ma c'è dell'. In un passaggio del documento, chiamando direttamente in causa il premier, è ...da parte del Movimento 5 Stelle l'ultimatum di Conte si è trasformato nell'ennesimoe il ... Altro penultimatum di Giuseppe Conte, ma stavolta perentorio (di P. Salvatori) Dopo giorni concitati il capo della formazione dei pentastellati ha consegnato al premier un documento critico fatto di 9 punti, in cui si invocano il salario minimo, la conservazione del reddito di c ...Tanto tuonò, nel cielo pentastellato, che non piovve. Manco una goccia sull’ombrello dell’avvocato del popolo, uscito da Palazzo Chigi con una bella arringa, ma la causa persa. Poco o nessuno stupore ...