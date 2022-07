Ucraina, Von der Leyen detta la linea: “Kiev non deve vincere solo la guerra” (Di martedì 5 luglio 2022) Andrea Gebbia, da Ehrendingen (Svizzera) Nella blindatissima Lugano, nei giorni 4 e 5 luglio, si svolge la URC 2022, la Ukraine Recovery Conference 2022, puntualmente documentata dai principali media svizzeri. Lo scopo dell’evento è quello di definire le priorità, i principi e i metodi della ricostruzione dell’Ucraina, devastata dalla guerra. Nel corso della conferenza si discuterà di cinque principali settori da “ricostruire”: società, economia, ambiente, infrastrutture e digitalizzazione. La Gran Bretagna si è già candidata per ospitare la seconda Ukraine Recovery Conference nel 2023. Scopo della conferenza non è la raccolta di fondi, ma la preparazione di una Road Map per la ricostruzione dell’Ucraina. Come confermato da Simon Pidoux, l’ambasciatore svizzero responsabile della Conferenza, è troppo presto per stimare tutti i bisogni ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 luglio 2022) Andrea Gebbia, da Ehrendingen (Svizzera) Nella blindatissima Lugano, nei giorni 4 e 5 luglio, si svolge la URC 2022, la Ukraine Recovery Conference 2022, puntualmente documentata dai principali media svizzeri. Lo scopo dell’evento è quello di definire le priorità, i principi e i metodi della ricostruzione dell’, devastata dalla. Nel corso della conferenza si discuterà di cinque principali settori da “ricostruire”: società, economia, ambiente, infrastrutture e digitalizzazione. La Gran Bretagna si è già candidata per ospitare la seconda Ukraine Recovery Conference nel 2023. Scopo della conferenza non è la raccolta di fondi, ma la preparazione di una Road Map per la ricostruzione dell’. Come confermato da Simon Pidoux, l’ambasciatore svizzero responsabile della Conferenza, è troppo presto per stimare tutti i bisogni ...

