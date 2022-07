Spaventoso frontale tra auto e Suv | morti padre e figlio

Leggi su esclusiva

(Di martedì 5 luglio 2022) In un tragico incidente stradale, avvenuto la scorsa notte a Pescia (Pistoia), un uomo di 67 anni ed ildi 26 hanno perso la vita. Ferite tre persone.incidente nella serata di ieri lungo la via Romana nel territorio di Pescia, in provincia di Pistoia. Un’ed un Suv, che procedevano sulla provinciale si sono scontrate frontalmente per cause ancora da determinare. (PublicDomainArchive – Pixabay)Nello scontro sono morte due persone, un uomo di 67 anni ed ildi 26, ed altre tre, tra cui una bimba di 12 anni, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Pescia,trae Suv lungo via Romana:e ...