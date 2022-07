Solo SuperDjokovic poteva battere Sinner A Wimbledon una rimonta da supereroe

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 luglio 2022) Come i supereroi, a un certo punto Novak Djokovic è andato a cambiarsi. Quel certo punto è stato al termine del secondo set perso per 6-2. In quel momento Jannikconduceva due set a zero sul campo centrale di. Non7-5 6-2 ma con un parziale di 12-3. Il serbo era partito avanti 4-1 e ha avuto la palla del 5-1. Da quel momento è parso insicuro, certamente meno solido del suo avversario che era lo stesso giocatore che due giorni prima aveva annichilito Alcaraz. Fino a quel momentoha sovrastato Djokovic. Clark Kent è entrato negli spogliatoi per la pausa richiesta e prevista dal regolamento. Ne è uscito Superman. Ha lasciato lì dentro la sua ombra. Ha cominciato a giocare come sa, a essere robusto, a sbagliare meno, a non provare palle corte giusto per uscire dagli scambi, a trovare quegli ...