Sampdoria, idea Vida per la difesa: il croato è svincolato (Di martedì 5 luglio 2022) Sampdoria, si valuta il colpo Vida per la difesa. L'ex Besiktas è al momento svincolato. Le ultime La Sampdoria valuta l'acquisto di Domagoj Vida in vista della prossima stagione. Il difensore croato è al momento svincolato dopo la parentesi al Besiktas e potrebbe ripartire dalla Serie A. Come riportato da tmw, sulle tracce del vicecampione del mondo ci sono però anche Monza e Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

