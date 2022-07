Quando la radio mi portava in giro per il mondo (Di martedì 5 luglio 2022) Da tanto avevo voglia di parlare della radio. Adesso, giusto per trovare una sorta di ricorrenza da celebrare, posso ricorrere agli esperimenti di Guglielmo Marconi nell’estate del 1895 (il famoso colpo di fucile che confermava l’arrivo del segnale dall’altra parte della collina); o al suo brevetto londinese concesso il 2 luglio 1897; o al primo evento radiofonico pubblico, un concerto trasmesso dalla sua compagnia nel giugno 1920. Ma il mio post non è storico o tecnico, bensì nostalgico. La prima radio che ricordo in casa era quasi un mobile, in legno e con pretese di eleganza. Lo slancio verso il mondo era già presente sul frontale: un vetro fitto di nomi di città italiane e straniere, conosciute o no (ancora non so dove sia Hilversum), ognuna con una lineetta da sovrapporre a un cursore meccanico per la sintonia. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Da tanto avevo voglia di parlare della. Adesso, giusto per trovare una sorta di ricorrenza da celebrare, posso ricorrere agli esperimenti di Guglielmo Marconi nell’estate del 1895 (il famoso colpo di fucile che confermava l’arrivo del segnale dall’altra parte della collina); o al suo brevetto londinese concesso il 2 luglio 1897; o al primo eventofonico pubblico, un concerto trasmesso dalla sua compagnia nel giugno 1920. Ma il mio post non è storico o tecnico, bensì nostalgico. La primache ricordo in casa era quasi un mobile, in legno e con pretese di eleganza. Lo slancio verso ilera già presente sul frontale: un vetro fitto di nomi di città italiane e straniere, conosciute o no (ancora non so dove sia Hilversum), ognuna con una lineetta da sovrapporre a un cursore meccanico per la sintonia. Il ...

