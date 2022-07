Milano | forno ' imbottito' di cocaina | in manette il pusher di 53 anni

Pubblicità

... ha arrestato a Turbigo () nei giorni scorsi un 53enne italiano per la detenzione ai fini di ... di cui tre messi ad asciugare nela 40° - dal peso complessivo di 8,1 kg, due scatole di ...La Polizia di Stato diha arrestato a Turbigo (MI) nei giorni scorsi un 53enne italiano per la detenzione ai fini di ...sequestrato otto panetti di cocaina di cui tre messi ad asciugare nel...La Polizia di Stato di Milano, nell'ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato a Turbigo (Milano) nei giorni scorsi un 53enne italiano per ...E' stato sorpreso in casa mentre asciugava nel forno tre panetti di cocaina, di circa un chilogrammo l'uno. Aveva anche 5 altri panetti e un altro quantitativo di droga per un totale di circa 9 chili.