Milan | UFFICIALE | arriva Origi

(Di martedì 5 luglio 2022) Divockè ufficialmente un nuovo giocatore del. In attesa del comunicato da parte del club rossonero, atteso nelle prossime...

AntoVitiello : UFFICIALE: #Milan e #Puma annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership. La novità, Puma diventerà il Nam… - PietroMazzara : Ufficiale il rinnovo a lungo termine del contratto tra il #Milan e #Puma. Accordo da oltre 30 milioni annui. Puma p… - DiMarzio : #Milan, ufficiale il rinnovo della partnership con #Puma - pattyfilly : RT @FraNasato: Ufficiale Origi al #Milan - yassine01937035 : RT @calciomercatoit: +++ #Milan - UFFICIALE #Origi: lo annuncia il sito della Lega #SerieA +++ -

... quel Piero Hincapié, che nei giorni scorsi è stato avvicinato anche dalper sopperire al ... Nessuna offerta, come detto, ma Hincapié rappresenterebbe l'alternativa ideale, giovane e di ...Al momento, secondo quanto riporta la Bild, non è stata formulata un'offerta, ma l 'Inter ... Oltre a Juventus e Inter sul calciatore c'è da registrare un timido interesse del, oltre che ...Pochi minuti fa il Milan ha depositato in Lega il contratto di Divock Origi. Il belga così diventa ufficialmente il secondo colpo dell'estate rossonera dopo l'acquisto a ...Ieri nella prima conferenza stampa stagionale Stefano Pioli ha parlato di un innesto 'interno' molto importante a centrocampo.