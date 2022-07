Inter, il tempo stringe per Bremer: l'intesa c'è e il Torino chiede una contropartita (Di martedì 5 luglio 2022) L'Inter e Gleison Bremer si sono stretti la mano ormai 6 mesi fa, prima che decidesse di rinnovare il suo contratto con il Torino per riconoscenza,... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) L'e Gleisonsi sono stretti la mano ormai 6 mesi fa, prima che decidesse di rinnovare il suo contratto con ilper riconoscenza,...

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - SimoneTogna : L’#Inter non smette di lavorare per portare Paulo #Dybala in nerazzurro, le due parti sotto traccia continuano a se… - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - cmdotcom : #Inter, il tempo stringe per #Bremer: l'intesa c'è e il #Torino chiede una contropartita [@TramacEma] - sportli26181512 : Inter, il tempo stringe per Bremer: l'intesa c'è e il Torino chiede una contropartita: L'Inter e Gleison Bremer si… -

Vidal-Flamengo, è fatta. L’Inter ha in pugno Bremer, Skriniar tra Chelsea e Psg Corriere della Sera Raben SITTAM annuncia il potenziamento della propria rete di trasporto groupage internazionale Dopo Germania, Grecia e Austria, la Business Unit Italiana incrementa le proprie operazioni nella penisola iberica Raben SITTAM da oltre ... Calciomercato Inter, pronti 90 milioni da reinvestire: Marotta ci pensa “Su Pinamonti c’è l’Atalanta molto forte. Quello del PSG è un mezzo interesse, più una mossa dell’agente. L’Inter conta di farci circa 20 milioni, dovrebbe andare a Bergamo alla fine. Poi in uscita bi ... Dopo Germania, Grecia e Austria, la Business Unit Italiana incrementa le proprie operazioni nella penisola iberica Raben SITTAM da oltre ...“Su Pinamonti c’è l’Atalanta molto forte. Quello del PSG è un mezzo interesse, più una mossa dell’agente. L’Inter conta di farci circa 20 milioni, dovrebbe andare a Bergamo alla fine. Poi in uscita bi ...