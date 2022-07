Il Collegio 7, la prof Petolicchio non ci sarà (ma è in arrivo una grossa novità!) (Di martedì 5 luglio 2022) Grandi novità in arrivo per la nuova stagione de Il Collegio. Il docu-reality ritornerà sullo schermo con la settima edizione il prossimo 27 settembre, sempre su Rai 2. I telespettatori però non ritroveranno Maria Rosa Petolicchio, storica professoressa di matematica e scienze. Molto amata dal pubblico a casa, l’iconica insegnante ha abbandonato il cast come rivelato in anteprima dal sito Webboh. Non solo. Anche Luca Raina, insegnante di storia e geografia e Alessandro Carnevale, insegnante di arte, potrebbero abbandonare il corpo docenti del docu reality. Infatti Banijai Italia, società produttrice del programma, è alla ricerca di insegnanti di storia e geografia, francese, educazione motoria, canto, disegno e arte. Un’altra novità riguarda la divisione degli studenti. Non più un’unica classe, ma due, con alcuni ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 luglio 2022) Grandi novità inper la nuova stagione de Il. Il docu-reality ritornerà sullo schermo con la settima edizione il prossimo 27 settembre, sempre su Rai 2. I telespettatori però non ritroveranno Maria Rosa, storicaessoressa di matematica e scienze. Molto amata dal pubblico a casa, l’iconica insegnante ha abbandonato il cast come rivelato in anteprima dal sito Webboh. Non solo. Anche Luca Raina, insegnante di storia e geografia e Alessandro Carnevale, insegnante di arte, potrebbero abbandonare il corpo docenti del docu reality. Infatti Banijai Italia, società produttrice del programma, è alla ricerca di insegnanti di storia e geografia, francese, educazione motoria, canto, disegno e arte. Un’altra novità riguarda la divisione degli studenti. Non più un’unica classe, ma due, con alcuni ...

