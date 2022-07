Eav, Nappi: “De Gregorio continua a mistificare la realtà” (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non sapendo cosa dire, De Gregorio racconta per l’ennesima volta la solita balla sulla quale si esercita da anni. Quelli su cui torna a mistificare il presidente di Eav sono incarichi affidati all’epoca del governo Bassolino, cessati regolarmente, e per i quali non era stato richiesto il pagamento durante il mio mandato da assessore. Per ottenerlo si sono rese necessarie azioni giudiziarie e quelle somme sono state riconosciute da un tribunale, al termine di cause vinte. Consiglio a De Gregorio di curarsi di un unico giudizio, quello dei campani, esasperati dalla gestione fallimentare dell’azienda regionale per il trasporto pubblico”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non sapendo cosa dire, Deracconta per l’ennesima volta la solita balla sulla quale si esercita da anni. Quelli su cui torna ail presidente di Eav sono incarichi affidati all’epoca del governo Bassolino, cessati regolarmente, e per i quali non era stato richiesto il pagamento durante il mio mandato da assessore. Per ottenerlo si sono rese necessarie azioni giudiziarie e quelle somme sono state riconosciute da un tribunale, al termine di cause vinte. Consiglio a Dedi curarsi di un unico giudizio, quello dei campani, esasperati dalla gestione fallimentare dell’azienda regionale per il trasporto pubblico”. Lo afferma Severino, consigliere regionale della Lega in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

