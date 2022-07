Eav, De Gregorio: “Ereditata una situazione difficile. Dimissioni? Solo se le chiede De Luca” (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – ”Non abbiamo nessun fiume di denaro sulla gestione, dove anzi prendiamo gli stessi soldi di dieci anni fa. Abbiamo invece importanti risorse per gli investimenti, che sono un capitolo di bilancio completamente diverso”. La precisazione è del presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che interviene in merito alla critiche mosse da più parti sulla gestione dell’azienda, da giorni alle prese con problemi di mancanza di personale a causa dei contagi Covid e di carenza di materiale rotabile che stanno creando non pochi disagi agli utenti, in particolare lungo le linee vesuviane: ”Tutte le critiche sono legittime – prosegue De Gregorio – ci mancherebbe. Sono sempre disponibile ad un sereno confronto pubblico con qualunque giornalista, politico o esperto per affrontare in modo serio i problemi di Eav. Che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – ”Non abbiamo nessun fiume di denaro sulla gestione, dove anzi prendiamo gli stessi soldi di dieci anni fa. Abbiamo invece importanti risorse per gli investimenti, che sono un capitolo di bilancio completamente diverso”. La precisazione è del presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De, che interviene in merito alla critiche mosse da più parti sulla gestione dell’azienda, da giorni alle prese con problemi di mancanza di personale a causa dei contagi Covid e di carenza di materiale rotabile che stanno creando non pochi disagi agli utenti, in particolare lungo le linee vesuviane: ”Tutte le critiche sono legittime – prosegue De– ci mancherebbe. Sono sempre disponibile ad un sereno confronto pubblico con qualunque giornalista, politico o esperto per affrontare in modo serio i problemi di Eav. Che ...

anteprima24 : ** #Eav, De Gregorio: 'Ereditata una situazione difficile. Dimissioni? Solo se le chiede De Luca' **… - Agenparl : Disastro Eav, Nappi (Lega): non sapendo cosa dire, De Gregorio torna a raccontare la solita balla - - corrmezzogiorno : #Napoli Caos Eav, De Gregorio: «Se De Luca vuole mi dimetto» - rep_napoli : Eav, De Gregorio: 'Mi dimetto solo se me lo chiede De Luca' [aggiornamento delle 15:09] - sudreporter : #trasporti in #Campania, lo scontro. @Umbdegregorio: 'mi dimetto solo se me lo chiede @VincenzoDeLuca' -