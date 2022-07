Draghi a Erdogan: “Siamo partner e amici”. Ieri un dittatore, oggi un interlocutore prezioso (Di martedì 5 luglio 2022) Ucraina, grano e molto altro. Ricco il menù della visita di Mario Draghi in Turchia, che si è conclusa con la firma di nove accordi bilaterali. “Siamo partner, amici e alleati”, ha esordito il premier in conferenza stampa. Dopo l’incontro con il presidente turco Erdogan ad Ankara. Che aveva definito un “dittatore”. E che oggi è diventato un interlocutore necessario. Nella complicata gestione internazionale della guerra russo-ucraina. La visita di Draghi in Turchia segna un rinsaldamento dei rapporti tra Roma e Ankara, che si erano increspati nell’aprile 2021. Quando il premier italiano, in seguito all”incidente della sedia (che aveva visto protagonisti Erdogan, Charles Michel e Ursula von der Leyen) aveva appunto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Ucraina, grano e molto altro. Ricco il menù della visita di Marioin Turchia, che si è conclusa con la firma di nove accordi bilaterali. “e alleati”, ha esordito il premier in conferenza stampa. Dopo l’incontro con il presidente turcoad Ankara. Che aveva definito un “”. E cheè diventato unnecessario. Nella complicata gestione internazionale della guerra russo-ucraina. La visita diin Turchia segna un rinsaldamento dei rapporti tra Roma e Ankara, che si erano increspati nell’aprile 2021. Quando il premier italiano, in seguito all”incidente della sedia (che aveva visto protagonisti, Charles Michel e Ursula von der Leyen) aveva appunto ...

