Calciomercato Cremonese | novità sulla trattativa per Calafiori della Roma

(Di martedì 5 luglio 2022) Nel corsolunga conferenza stampa odierna, il direttore sportivo, Simone Giacchetta, ha aggiornato la stampa presente all’incontro circa l’arrivo di Ionut Radu e non solo. Il dirigentecompagine che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in Serie A arrivando seconda alle spalle del Lecce campione, infatti, si è sbottonato anche sulle situazioni che riguardano Riccardoe Lucien Agoume dell’Inter. Sono loro due gli obiettivi più sensibili in questo inizio di: ecco le ultime. Le parole del direttore sportivo dei lombardi (Pagina Facebook Retesport 104.2)Durante la lunga conferenza stampa di oggi, il ds Simone Giacchetta ha colto ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Zanimacchia torna alla #Cremonese, in prestito dalla #Juventus: il diritto di riscatto si trasforma in obbligo al… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: ? Leonardo #Sernicola torna alla #Cremonese dal #Sassuolo a titolo definitivo. #calciomercato - PagineRomaniste : La #Cremonese pesca ancora dalla #Roma: ufficiale #Ndiaye #ASRoma #Calciomercato - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: ? Leonardo #Sernicola torna alla #Cremonese dal #Sassuolo a titolo definitivo. #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @GruppoEsperti: #Cremonese, torna #Zanimacchia dalla #Juve #Calciomercato -

... la situazione di Demme e Calafiori Detto di Zaniolo, in uscita dalla Roma potrebbe esserci anche Riccardo Calafiori in questa finestra di. Accostato alla neo promossa, ...2 Daniel Maldini può lasciare il Milan in prestito secco. Sul talentuoso attaccante si sono mosse Verona,e lo Spezia.La Cremonese ha acquistato dalla Roma il centrale senegalese Maissa Ndiaye: il difensore arriva a titolo definitivo ...Calciomercato Roma news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione. Possibile incontro decisivo in settimana con la Juventus per Zaniolo.