Beppe Sala a Enrico Letta | Hai un problema | il campo largo non esiste

(Di martedì 5 luglio 2022) Il sindaco di Milano si dice convinto che Giuseppe Conte "non farà cadere" il Governo Draghi, "sono curioso di capire quali sono i punti fermi su cui M5S non si sente ascoltato". Si dice favorevole al proporzionale

Pirelli, 150 anni di industria, innovazione, cultura ', tenutosi a Milano a Palazzo Marino (con la presenza del sindaco, Tronchetti Provera ha detto, secondo quanto riporta il Corriere ...Sotto di lui tre sindaci di grandi città del centrosinistra, eletti nel 2021:a Milano (60% di gradimento, +2,3% dal giorno dell'elezione), Gaetano Manfredi a Napoli (59,5%, - 3,4%) e ... Beppe Sala: "Ecco come sarà la nuova Milano" Il sindaco di Milano si dice convinto che Giuseppe Conte "non farà cadere" il Governo Draghi, "sono curioso di capire quali sono i punti ...«Abbiamo riavviato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali»: le parole con cui il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato il suo personale 'regalo' al ...