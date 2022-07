Aumenti biglietti e abbonamenti del treno: + 4% dal 1 settembre (Di martedì 5 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Aumento per biglietti e abbonamenti del treno. Dal 1 settembre costeranno fino al 4% in più per viaggiatori e pendolari. Aumentano i biglietti e abbonamenti del treno in Lombardia La giunta regionale di Attilio Fontana ha approvato il piano per l’aumento di biglietti e abbonamenti del treno in Lombardia. Si tratta di un “adeguamento delle ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 5 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Aumento perdel. Dal 1costeranno fino al 4% in più per viaggiatori e pendolari. Aumentano idelin Lombardia La giunta regionale di Attilio Fontana ha approvato il piano per l’aumento didelin Lombardia. Si tratta di un “adeguamento delle ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

