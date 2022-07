"Al massimo dopodomani". Marmolada, verso la missione impossibile (Di martedì 5 luglio 2022) Il bilancio della sciagura alla Marmolada in seguito al crollo del ghiacciaio è di sette vittime e 13 dispersi. L'incubo dei soccorritori è che le persone che ancora non sono state ritrovate facciano la fine dei soldati della prima guerra mondiale: sepolti per sempre, irrecuperabili. Nel frattempo, identificate quattro vittime: i loro nomi sono Filippo Bari, Tommaso Carollo, Paolo Dani e Davide Miotti. Difficilissime le ricerche, ieri interrotte per le cattive condizioni atmosferiche. Oggi, martedì 5 luglio, sono riprese con l'utilizzo di quattro droni: due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco precipitato.La base delle squadre e dei comandi dei droni sono al Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Al lavoro il Soccorso alpino Cnsas e una squadra del Soccorso alpino della guardia di finanza. Ma non solo. Interpellato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il bilancio della sciagura allain seguito al crollo del ghiacciaio è di sette vittime e 13 dispersi. L'incubo dei soccorritori è che le persone che ancora non sono state ritrovate facciano la fine dei soldati della prima guerra mondiale: sepolti per sempre, irrecuperabili. Nel frattempo, identificate quattro vittime: i loro nomi sono Filippo Bari, Tommaso Carollo, Paolo Dani e Davide Miotti. Difficilissime le ricerche, ieri interrotte per le cattive condizioni atmosferiche. Oggi, martedì 5 luglio, sono riprese con l'utilizzo di quattro droni: due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco precipitato.La base delle squadre e dei comandi dei droni sono al Rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Al lavoro il Soccorso alpino Cnsas e una squadra del Soccorso alpino della guardia di finanza. Ma non solo. Interpellato ...

