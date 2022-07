Unghie rosse estive | la nuance del 2022 è il Rosso Riviera

(Di lunedì 4 luglio 2022) Lesono un classico della manicure. Una tonalità che, anno dopo anno, si rinnova arricchendosi di nuove sfumature, nel rispetto delle tendenze. Dallecorallo alciliegia, fino alle tonalità più soft come ilanguria o il fragola, la nail art estiva è fatta per sperimentare concalde e piccanti. Per il, in particolare, la manicure si accende grazie a una sfumatura particolare, che sprigiona tutta la forza di questo colore e, soprattutto, della località a cui si ispira: il. Una tonalità forte, calda e decisa, che ricordacalde come ildel pomodoro o del papavero. Sgargiante, eppure ...

French manicure sfumata: la tendenza e i colori da copiare subito Unghie rosse estive: il colore da provare per il 2022 è il Rosso Riviera, una sfumatura per le unghie rosse dell'estate calda e divertente ...Se non ha mai sentito parlare della nail art anni '90, siediti e prenditi tutto il tempo necessario per scoprirne di più.