Una Vita, anticipazioni 5 luglio: Aurelio interrompe un bacio tra Valeria e David con la falsa lettera di Rodrigo (Di lunedì 4 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 5 luglio: domani rivedremo il triangolo amoroso, se così si può chiamare, tra Aurelio, David e Valeria. Si parlerà anche di Rodrigo e Marcelo. Una Vita, anticipazioni 5 luglio: tra Valeria e David sta per scattare il bacio. Però arriva Aurelio e … David e Valeria e stanno per avvicinarsi sempre di più e questa volta sembra che debbano baciarsi. Tuttavia si presenta Aurelio con una lettera, dicendo che quella di Rodrigo tanto attesa dalla moglie. In realtà l’ha scritta Marcelo su commissione del padrone. Marcelo rivela ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 4 luglio 2022) Una: domani rivedremo il triangolo amoroso, se così si può chiamare, tra. Si parlerà anche die Marcelo. Una: trasta per scattare il. Però arrivae …e stanno per avvicinarsi sempre di più e questa volta sembra che debbano baciarsi. Tuttavia si presentacon una, dicendo che quella ditanto attesa dalla moglie. In realtà l’ha scritta Marcelo su commissione del padrone. Marcelo rivela ad ...

Pubblicità

gparagone : Il contagio tra ragazzi e bambini era NULLO, ma #Speranza e #Draghi hanno cominciato a vaccinare comunque. Negando… - stanzaselvaggia : A parte che non si capisce di quali scelte di vita parli, a parte che fa il finto serafico e poi per fare gli augur… - martaottaviani : La vita è troppo breve per leggere i cosiddetti 'reportage' di @ale_dibattista dalla #Russia. Il tempo è la risorsa… - VerniereDi : @repubblica Dispiace,ma una domanda sorge spontanea:una vita sulle montagne e non sapevano che con queste temperatu… - speranza_viva : RT @matteosalvinimi: Il 9 ottobre 1963 interi paesi furono cancellati, persero la vita 1917 persone, tra cui 487 bambini. Una preghiera per… -