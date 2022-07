Ucraina | 1600 i corpi finora non identificati da inizio guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Dall'dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa, "le forze dell'ordine hanno contato un totale di oltre 1.600non". Lo ha dichiarato il viceministro ucraino degli affari interni Kateryna Pavlichenko in un'intervista a 'Ukrinform', precisando che "il quadro è incompleto, non essendosi potuto prendere in esame un certo numero di territori sono ancora sotto occupazione". Nella regione di Kiev, ha aggiunto, "sono stati ritrovati moltissimicompletamente bruciati. E in tale stato, non si può procedere ad alcun esame. Gli occupanti gli hanno dato fuoco per nascondere le tracce di altri crimini".