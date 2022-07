Sirigu seconda scelta, nuovo portiere: idea del Napoli per il vice Meret (Di lunedì 4 luglio 2022) Il portiere del futuro azzurro sarà Alex Meret. Dopo stagioni difficili, complici gli infortuni e l’alternanza con David Ospina, il Napoli ha deciso di puntare in maniera concreta sul portiere friulano. Meret ha rinnovato il suo contratto nei giorni scorsi e vestirà la maglia azzurra fino al 2027. Il classe ’97 aveva chiesto alla società azzurra la possibilità di essere il titolare della squadra. La dirigenza azzurra, quindi, non ha rinnovato il contratto di Ospina e questo apre la strada a Meret. Mercato Napoli Savatore Sirigu (Getty Images) Ora in casa Napoli resta da capire chi sarà il vice Meret nella prossima stagione. Per settimane è stato fatto il nome di Salvatore Sirigu, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Ildel futuro azzurro sarà Alex. Dopo stagioni difficili, complici gli infortuni e l’alternanza con David Ospina, ilha deciso di puntare in maniera concreta sulfriulano.ha rinnovato il suo contratto nei giorni scorsi e vestirà la maglia azzurra fino al 2027. Il classe ’97 aveva chiesto alla società azzurra la possibilità di essere il titolare della squadra. La dirigenza azzurra, quindi, non ha rinnovato il contratto di Ospina e questo apre la strada a. MercatoSavatore(Getty Images) Ora in casaresta da capire chi sarà ilnella prossima stagione. Per settimane è stato fatto il nome di Salvatore, ...

Pubblicità

Diego31883 : RT @Paolo_Bargiggia: Per il portiere, dopo il rinnovo di Meret si allungano i tempi per il @sscnapoli specie dopo che Gollini è finito alla… - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: Per il portiere, dopo il rinnovo di Meret si allungano i tempi per il @sscnapoli specie dopo che Gollini è finito alla… - Paolo_Bargiggia : Per il portiere, dopo il rinnovo di Meret si allungano i tempi per il @sscnapoli specie dopo che Gollini è finito a… - ContropiedeA : Sirigu è pronto a firmare per un anno con opzione per il Napoli per la seconda stagione. - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Napoli, Sirigu pronto a firmare per un anno con opzione per la seconda stagione… -