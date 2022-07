“Sei sempre aggressiva”: ecco cosa è accaduto veramente tra Elodie e Anna Pettinelli sul palco di Rds a Ostia (Di lunedì 4 luglio 2022) Venerdì 1 luglio, al Porto Turistico di Roma (Ostia) per l’RDS Summer Festival è arrivata Elodie. La cantante 32enne è stata protagonista di un battibecco con la presentatrice Anna Pettinelli. Il video della discussione è stato pubblicato su TikTok dall’utente Fabrizio Marigo (seguito da 158.000 persone). Ma cosa è accaduto? Sul finire della performance, i fan della cantante romana hanno cominciato a gridare: “Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo”. “Ne canto un’altra, decidete voi”, ha quindi replicato Elodie. “Che vuoi cantare? cosa vogliono? Io non ho capito niente“, ha affermato Pettinelli. La maggioranza del pubblico ha chiesto il brano ‘Niente canzoni d’amore’. “Scusate, un attimo”, ha aggiunto la cantante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Venerdì 1 luglio, al Porto Turistico di Roma () per l’RDS Summer Festival è arrivata. La cantante 32enne è stata protagonista di un battibcon la presentatrice. Il video della discussione è stato pubblicato su TikTok dall’utente Fabrizio Marigo (seguito da 158.000 persone). Ma? Sul finire della performance, i fan della cantante romana hanno cominciato a gridare: “Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo”. “Ne canto un’altra, decidete voi”, ha quindi replicato. “Che vuoi cantare?vogliono? Io non ho capito niente“, ha affermato. La maggioranza del pubblico ha chiesto il brano ‘Niente canzoni d’amore’. “Scusate, un attimo”, ha aggiunto la cantante ...

Pubblicità

rubio_chef : Ahah quanto fate schifo @repubblica, poi tu De Feo sei ogni volta penoso. Quindi non è l’Europa che da secoli massa… - enpaonlus : Recuperano mamma e sei cuccioli dalla superstrada, ne resta uno solo a cercare casa. Questo piccolino è rimasto sol… - Luca79614198 : Charles sei un signore prima ancora di essere un Fenomeno , vattene e straccia il contratto in faccia a quella scud… - SuperGabbro : Stanotte ho sognato che andavo con una mia amica fidanzata, le chiedevo “ma sicura?” lei “ma si dai” e alla fine se… - MariaCo20752796 : Buongiorno a tutti,buongiorno anche a te tesoro,sei bellissima e stupenda come sempre,una bellezza rara,questa abbr… -