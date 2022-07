Rimane bloccata al bancomat e chiama i Vigili del Fuoco. Ma per uscire bastava premere il pulsante (Di lunedì 4 luglio 2022) Una donna a Sanremo è rimasta bloccata dentro lo spazio della banca dove erano presenti gli sportelli automatici per prelevare con bancomat . Si è spaventata perché non riusciva più a uscire. Così la ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022) Una donna a Sanremo è rimastadentro lo spazio della banca dove erano presenti gli sportelli automatici per prelevare con. Si è spaventata perché non riusciva più a. Così la ...

Pubblicità

leggoit : Rimane bloccata al bancomat e chiama i Vigili del Fuoco. Ma per uscire bastava premere il pulsante - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #sanremo, rimane bloccata al #bancomat e chiama i #vigili del fuoco. Ma per uscire bastava premere il pulsante https://… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #sanremo, rimane bloccata al #bancomat e chiama i #vigili del fuoco. Ma per uscire bastava premere il pulsante https://… - MaricaGusmitta : Sembra una barzelletta… eppure è vera! #Sanremo , rimane bloccata al bancomat e chiama i Vigili del Fuoco. Ma per… - kittesencoola : RT @Gazzettino: #sanremo, rimane bloccata al #bancomat e chiama i #vigili del fuoco. Ma per uscire bastava premere il pulsante https://t.co… -