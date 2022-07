"Quello successo sulla Marmolada è un crollo imprevedibile ma i ghiacciai sono al collasso" (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Un crollo "imprevedibile" Quello di un seracco ieri sulla Marmolada, ma i ghiacciai sono al collasso. È netto con l'AGI Jacopo Gabrieli, ricercatore del Cnr-Isp Ice Memory. "Quello che arriva dalla montagna è uno schiaffo che dobbiamo usare per programmare il futuro - aggiunge - è ora di prendere in mano la situazione del clima, di cui la situazione dei ghiacciai, tutti sull'orlo del collasso, è evidenza di cambiamento. L'unica cosa da fare è smettere di immettere gas serra in atmosfera e adattarci". "Io ieri mattina sarei andato tranquillamente in cima alla Marmolada - aggiunge il ricercatore - ed è comunque da sempre buona norma in montagna concludere le escursioni il prima ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Undi un seracco ieri, ma ial. È netto con l'AGI Jacopo Gabrieli, ricercatore del Cnr-Isp Ice Memory. "che arriva dalla montagna è uno schiaffo che dobbiamo usare per programmare il futuro - aggiunge - è ora di prendere in mano la situazione del clima, di cui la situazione dei, tutti sull'orlo del, è evidenza di cambiamento. L'unica cosa da fare è smettere di immettere gas serra in atmosfera e adattarci". "Io ieri mattina sarei andato tranquillamente in cima alla- aggiunge il ricercatore - ed è comunque da sempre buona norma in montagna concludere le escursioni il prima ...

